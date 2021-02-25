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Здесь есть нефть: как выглядит новое белорусское месторождение

25.02.2021 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Беларуси было открыто новое месторождение нефти. Предположительно, оно может "обогатить" белорусов на 20 миллионов тонн черного золота.

Для нашей страны это уже шестьдесят первое месторождение. За полвека, а если точнее, за последние 55 лет, в нашей стране добыли более 138 миллионов тонн нефти. А для этого пришлось пробурить 7 миллионов метров пород!

На этот раз залежи черного золота были найдены на территории, на которой после аварии на ЧАЭС была запрещена нефтеразработка.

"И сегодня с новыми геологическими идеями мы возвращаемся в эту зону", – говорит заместитель гендиректора компании "Белоруснефть" Петр Повжик.

Это уже четвертое в Хойникском районе месторождение. Сейчас начата разработка первой скважины. Нефть здесь залегает на глубине четырех километров.

В сутки добывают пока что 20 кубометров нефти. Доказано, что запасы этого ресурса в Беларуси – не менее 44 млн тонн, и своего черного золота нам хватит на 30 лет. А как выглядит новое месторождение, смотрите на видео.

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"Белоруснефть" собирается добыть в 2021 году 1,7 млн тонн нефти – на 20 тонн больше, чем годом ранее.
 
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