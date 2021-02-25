«Много лет защищал людей». Бывшего сотрудника МЧС отправили в колонию на 4,5 года

Суд Фрунзенского района приговорил 26-летнего Григория Давыдова к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима.



Фота предоставлено мамой Григория

Бывшего сотрудника МЧС признали виновным по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), сообщает

правозащитный сайт spring96.org .

Взыскание по иску «Минсктранса» в размере 21.832 рублей и госпошлины в 1.158 рублей выделено в отдельное гражданскоепроизводство.

Дело рассматривала судья Юлия Близнюк. Гособвинение поддержала прокурор Алина Касьянчик.

Согласно формулировке обвинения, 10 августа недалеко от ТЦ «Рига» Давыдов совершил во время акции не менее трех бросков неопределенными предметами в сторону проезжей части и спецтранспорта. Его признали виновным в участии в погроме. Ранее в обвинении также присутствовало вооруженное сопротивление сотрудникам милиции, но этот пункт исключили.

Во время первого заседания были просмотрены видеоматериалы дела. На них лицо, которое невозможно определить, совершает, по словам гособвинителя, «замахивания неопределенным предметом». Направление и сотрудники, в сторону которых осуществлялись замахивания, не выявлены, в деле нет потерпевших.

На суде Давыдов вину не признал и отказался от показаний. Во время последнего слова он попросил прощения у родителей за то, что четыре месяца им пришлось переживать за него, а также поблагодарил всех за поддержку. Он сказал, что много лет отдал на защиту жизней людей, даже рискуя своей жизнью. Он также обратил внимание, что давал присягу и знает, что такое соблюдать закон, поэтому не нарушал его и не совершал того, в чем его обвиняют.