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Кузнецов: Чем больше людей бросают «монетки» — тем быстрее приходит результат

25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Притча от основателя «Сильных новостей» — о том, когда рухнет одряхлевшая система.

— В комментариях к сегодняшнему утреннему посту опять звучали довольно неприятные мотивы: что ж, мол, аналитики и эксперты, журналисты и публицисты, все пишут и говорят, что система слабеет и дряхлеет, а оно все работает и работает.

Так вот. Такая жизненная история, а, может, даже притча.

В 2016 году, после денежной реформы, когда у нас появились монетки, я поставил себе на подоконник стеклянную бутылку из-под сока. И бросаю в нее все двухрублевые монеты, которые попадают ко мне в руки. Уже привык: бросаю и бросаю.

Время от времени меня охватывает спортивный интерес, и я начинаю за бутылкой каждый день следить. И совершенно предсказуемо очень скоро впадаю в отчаяние: да она же никогда не заполнится! Никогда! Ведь не двигается ничего.

И в такой момент «забиваешь», но «забиваешь» наблюдать: задача бросать монеты никуда не девается, я все же человек ответственный.

И потом вдруг приходит момент — бац! И бутылка полная. Ну, чаще всего он, этот момент, не так, чтобы прямо снегом на голову: на финальной стадии, когда наполнение подбирается к горловине, там, где сужается, процесс идет очень быстро и ты уже видишь результаты. И в один прекрасный вечер — есть! Полная.

С 2016 года наполнилась уже два раза. В прошлом году было бы быстрее, но пандемия и самоизоляция на много месяцев сильно сократили движение средств. Вроде на пустом месте — бросая монетки как-то беднее не становишься — у тебя внезапно в руках 1200 рублей, которые нигде не учтены и которые даже особо не ждал. Новый холодильник или телевизор. Или сейчас супруга настаивает на роботе-пылесосе.

Я это все к чему. Не надо считать минуты и миллиметры. Надо просто делать свое дело — бросать «монетки». И все сложится и сложится как нельзя лучше.

Чем меньше людей стонут о том, как ничего не двигается, тем меньше депрессии и отчаяния. Чем больше людей бросают «монетки» — тем быстрее приходит результат. Все, на самом деле, очень просто.

 
Теги: Новости
 
 
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Притча от основателя «Сильных новостей» — о том, когда рухнет одряхлевшая система.
 
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