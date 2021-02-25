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Xiaomi представила лэптопы RedmiBook Pro с ценой от 700 долларов

25.02.2021 19:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроме смартфонов серии K40 компания Xiaomi также представила ноутбуки RedmiBook Pro, пишет Gizchina.


Лэптопов два — с экранами на 14 и 15 дюймов. Они выполнены в корпусах из металла и оснащаются процессорами Intel 11-го поколения.

Так, в RedmiBook Pro 14 используется экран с разрешением 2,5К, процессоры Core i5 и Core i7 поколения Tiger Lake, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450 (2 ГБ), а также 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ постоянной памяти на SSD-накопителе. Батарея — на 56 Вт/ч, есть 65-ваттная зарядка. В активе также Wi-Fi 6, разъемы USB 3.1, USB-C с Thunderbolt 4, HDMI, 3,5-мм порт для наушников.


RedmiBook Pro 15 оснащается дисплеем разрешения 3,2К с соотношением сторон 16 к 10, а также частотой обновления до 90 Гц. Процессоры — те же Core i5 и Core i7, объем оперативной и постоянной памяти такой же, как и дискретная «графика». Аккумулятор зато увеличенный, на 70 Вт/ч, он поддерживает 100-ваттную зарядку. Набор портов и разъемов аналогичный.

В Китае 14-дюймовая модель стартует с 697 долларов, 15-дюймовая — с 774 долларов.

 
 
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Лэптопов два - с экранами на 14 и 15 дюймов. Они выполнены в корпусах из металла и оснащаются процессорами Intel 11-го поколения.
 
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