Источник материала: Sputnik Беларусь

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием общественного деятеля, писателя и социолога Валерия Казакова. Темы беседы:

― актуальный социологический срез белорусского общества или насколько мы изменились за последнее время?

― совместим ли контроль за ростом цен с принципами рыночной экономики?

― в Беларуси стартовало голосование по выбору даты празднования Дня народного единства: 17 сентября либо 14 ноября ― мнение гостя;

― славянская история как извечное хождение "по граблям", или что нам в конце концов следует понять и усвоить?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием писателя и социолога Валерия Казакова смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также: