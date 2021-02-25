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Казаков: дата для нового праздника, "заморозка" цен и уроки истории
25.02.2021 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием общественного деятеля, писателя и социолога Валерия Казакова. Темы беседы:
© Photo : предоставлено Никитой Данюком
― актуальный
― совместим ли
― в Беларуси стартовало голосование по
― славянская
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием писателя и социолога Валерия Казакова смотрите на Sputnik Беларусь.
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