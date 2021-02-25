Видоблогер Линник задержан за «оскорбление должностных лиц МВД»

Видеоблогер Руслан Линник (88,4 тыс. подписчиков на YouTube) задержан за «оскорбление должностных лиц МВД», следует из сообщения пресс-службы ведомства.





«В октябре прошлого года 38-летний житель Минска разместил в своем канале видеохостинга ролик с оскорблениями представителей милицейского ведомства. При этом мужчина долгое время скрывался.

В феврале сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали автора материала, несмотря на конспиративный образ жизни и регулярную смену места жительства.

Следователи дали правовую оценку действиям блогера и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фигурант раскаялся в содеянном и признал свою вину», — отмечается в релизе.