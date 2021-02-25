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«БПС-Сбербанк» упростил требования по кредитам для покупателей Geely

25.02.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«БПС-Сбербанк» упростил требования по кредитам для покупателей Geely. Теперь деньгами банка можно оплатить до 90% стоимости автомобиля, собранного в Беларуси.

«БПС-Сбербанк» упростил требования по кредитам для покупателей Geely

Чтобы приобрести Geely взаймы, достаточно внести 10% от его цены. В кредит можно взять седаны Emgrand 7 и GE, кроссовер Atlas и внедорожник Emgrand X7. Деньги дают и на покупку флагманских моделей — кроссоверов Coolray и Tugella, а также хэтчбека GS.

Кредит можно привлечь максимум на 7 лет. Процентная ставка в зависимости от доли личного вклада снижена на 2 или 3 года и составляет 9,9% годовых. После льготного периода она равняется ставке рефинансирования (7,75%) плюс 5,58 п.п.

Погасить кредит можно досрочно. В «БПС-Сбербанке» заверили, что решение о выдаче кредита принимают в течение одного рабочего дня.

 
 
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«БПС-Сбербанк» упростил требования по кредитам для покупателей Geely. Теперь деньгами банка можно оплатить до 90% стоимости автомобиля, собранного в Беларуси.
 
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