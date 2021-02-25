Водитель, пьяным сбивший насмерть 16-летнюю велосипедистку, получил максимальный срок (обновлено)

Источник материала: Onliner

В июле прошлого года 45-летний нетрезвый водитель ВАЗа двигался в пригороде Гомеля и сбил двух велосипедистов, ехавших попутно, сообщали в УВД региона. Под машину попали парень и девушка 16 лет. Последняя в результате погибла. Суд, прошедший недавно в облцентре, назначил автомобилисту максимальное наказание.

Парня отбросило по ходу движения в кювет, а девушку — на проезжую часть. На нее тут же наехал двигавшийся за ВАЗом Alfa Romeo. В результате ДТП от полученных травм 16-летняя девушка скончалась на месте происшествия, а 16-летний парень с травмами был доставлен в больницу.





Недавно состоялся суд. На нем пришли к следующим выводам: «Обвиняемый двигался на ВАЗе в состоянии опьянения, проявил невнимательность, ехал со скоростью не менее 96,4 км/ч. Он имел объективную возможность наблюдать окружающую обстановку, в том числе двигавшихся впереди попутно по обочине несовершеннолетних велосипедистов. Мужчина отвлекся от управления на упавший на пол салона мобильный телефон. Перестав контролировать дорожную обстановку, выехал на обочину, где совершил наезд».





Водителя признали виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК РБ). Ему назначили лишение свободы на 7 лет (максимальный срок по указанной статье) колонии общего режима с лишением прав на 5 лет. К нему применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. Супруга мужчины как владелица машины должна выплатить 75 000 рублей в пользу матери погибшей и 50 000 рублей в пользу парня.





Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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