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Лукашенко поедет в НОК на выборы нового президента
Источник материала: Onliner
Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что завтра Александр Лукашенко отправится в Национальный олимпийский комитет. «Главный вопрос — подготовка наших атлетов (в том числе и к Олимпиаде в Токио)», — пишет официальный канал пресс-службы Лукашенко и добавляет, что исполнительный комитет НОК завтра выберет нового президента.
Напомним, президентом НОК сейчас является Александр Лукашенко, а первым вице-президентом — его старший сын Виктор. Им обоим Международный олимпийский комитет в декабре запретил посещать Игры в Токио.
Причина запрета — расследование МОК обвинений в политической дискриминации спортсменов, которые участвовали в протестах после выборов.
«МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации, —
На это Лукашенко
Как будут происходить выборы нового президента НОК Беларуси, пока неизвестно. Также нет официальной информации и о том, какие кандидатуры выдвинуты на этот пост.
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Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что завтра Александр Лукашенко отправится в Национальный олимпийский комитет. «Главный вопрос — подготовка наших атлетов...
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