Лукашенко поедет в НОК на выборы нового президента

Источник материала: Onliner

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что завтра Александр Лукашенко отправится в Национальный олимпийский комитет. «Главный вопрос — подготовка наших атлетов (в том числе и к Олимпиаде в Токио)», — пишет официальный канал пресс-службы Лукашенко и добавляет, что исполнительный комитет НОК завтра выберет нового президента.

Напомним, президентом НОК сейчас является Александр Лукашенко, а первым вице-президентом — его старший сын Виктор. Им обоим Международный олимпийский комитет в декабре запретил посещать Игры в Токио.

Причина запрета — расследование МОК обвинений в политической дискриминации спортсменов, которые участвовали в протестах после выборов.

«МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации, — заявил президент организации Томас Бах. — По этой причине МОК принял временные меры. Среди них — исключить нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Беларуси».

На это Лукашенко отреагировал довольно эмоционально , назвав МОК «бандой»: «Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом».

Как будут происходить выборы нового президента НОК Беларуси, пока неизвестно. Также нет официальной информации и о том, какие кандидатуры выдвинуты на этот пост.

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