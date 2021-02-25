Сразу много автозаков и УАЗиков, грузовики и автобусы недорого. МВД продает партию списанной техники

Источник материала: Onliner МВД периодически выставляет на продажу списанную технику. Это не новость и не событие мирового масштаба. И даже автозаки предлагались к продаже прежде неоднократно. Но чтобы единоразово на «вторичный рынок» было выведено сразу столько много техники МВД... Такое сложно припомнить. Сайт bsk.by , управляемый РУП «Белспецконтракт», обновил базу объявлений, а мы их изучили.

В патрульно-постовой службе МВД выведены из эксплуатации сразу около десятка классических УАЗов. Модификация УАЗ-315196-035, по сути, аналог общегражданского варианта. На всех машинах убраны маяки, синие полосы и эмблемы на некоторых сохранены, на некоторых уже удалены. На тех автомобилях, где ведомство не удалило спецокраску, будущим владельцам придется демонтировать ее самостоятельно. Впрочем, сделать это будет несложно. Все это наклейки из пленки.





Салон здесь обычный, за задним рядом сидений — пространство для багажа. Предлагается около десятка вариантов. Степень износа высчитана с математической точностью — от 86 до 88%. Все внедорожники, предлагаемые к продаже, выпущены в 2012 году, но пробеги разные. Есть около 80 000 км, а есть и около 180 000. Причем разница в цене за пробег в 100 000 км небольшая — 650 рублей. Цен всего два варианта — 4000 и 4650 рублей. Все эти автомобили ждут своих покупателей недалеко от центра Минска, на территории Автохозяйства ГУВД Мингорисполкома в 1-м Извозном переулке.





Патрульно-постовая служба в структуре МВД не одна. Есть еще ППС Внутренних войск. Структурное подразделение другое, и техника у него чуть иная. Модификация УАЗ-315195 АП — это версия именно для ППС ВВ. Спецсимволики на машинах Внутренних войск изначально меньше, так что удалить ее будет еще проще.





УАЗ-315195 АП, использовавшиеся во внутренних войсках, от УАЗ-315196-035 обычной ППС отличаются специально оборудованным в кормовой части отсеком для транспортировки задержанных. Отсек отделен от основного салона металлической перегородкой, на окнах решетки. Возможно, у потенциального покупателя это место займет просторный багажник «с запасом». Пробеги от 150 000 до 200 000 км, годы выпуска — 2007—2009. Цены два варианта — 4400 и 4500 рублей. Вариантов машин на выбор много.





Также есть шанс недорого купить и грузопассажирский однообъемник УАЗ. Эта версия «буханки» для ППС ВВ называется УАЗ-390994 АП. В кормовой части также предусмотрен отсек для задержанных. Может, подойдет для охотников и рыболовов. Такой лот — один. Автомобиль 2007 года выпуска с пробегом 105 276 км предлагается к покупке за 4700 рублей.





Для тех, кому не нужен полный привод, но нужен «грузопасс», недорого к покупке предлагаются четыре экземпляра спецавтомобиля ГАЗ-2705 АЗ. Это «компакт-автозак» на базе цельнометаллического грузопассажирского фургона «ГАЗель».





Для того, чтобы демонтировать «внутреннее оснащение», будущему владельцу потребуется мощная болгарка, а то и газовый резак. Миниавтозаки выпущены в 2004—2005 годах. Разница в цене за машины с разным пробегом небольшая — 4000—4390 рублей.









Полноразмерные автозаки представлены спецавтомобилями для перевозки заключенных на шасси нижегородского среднетоннажника ГАЗ-3307 / ГАЗ-3309. Почти все машины — дизельные модификации с двигателями Д-245 Минского моторного завода. Один грузовик — с бензиновым двигателем. Автомобили 2005—2007 годов выпуска предлагаются по цене в среднем от 6000 до 6500 рублей. Несмотря на то, то износ заявлен 90%, у некоторых из них нет даже 100 000 км пробега.





Судя по всему, у Внутренних войск парк существенно обновляется, поскольку помимо автозаков и УАЗиков ППС ВВ на продажу выставлены и несколько автобусов ПАЗ-32053 (2005 г. в. по цене 4400—4550 рублей).





Есть два памятника истории развития промсборки иномарок в РБ. Продаются два буса Lublin 3584, собранные в 2006 году на СП ЗАО «Юнисон» под Минском. Несмотря на то, что у бывших автомобилей медицинской службы внутренних войск разница в пробеге почти двукратная (146076 км и 289046 км), цена одинакова — 4800 рублей.









А любителям истории советской техники и коллекционерам старых автобусов точно будет интересен экс-«вэвэшный» автобус КАвЗ-3271, выпущенный еще в СССР в 1990 году, с заявленным износом в 90%, но выглядящий так, словно вчера сошел с конвейера Курганского автобусного завода имени 60-летия Союза ССР, а Михаил Сергеевич Горбачев еще у власти. Эту модель в таком состоянии сейчас найти очень сложно. Здесь же состояние — почти музейное и цена приемлемая для антиквариата — 5500 рублей.











Чтобы увидеть КАвЗ и все остальные автомобили, демобилизованные из внутренних войск, необходимо отъехать 24 км от Минска и посетить в/ч №3310 в деревне Околица Острошицко-Городокского сельского совета. Если судить по блеклым фотографиям из темного ангара войсковой части, то вся техника, служившая в ВВ МВД РБ, находится в очень неплохом техническом состоянии.

Там же, в Околице, можно подобрать себе и грузовик. Есть ЗИЛ-131 за 4900 рублей, КАМАЗ-4310 за 12 000 рублей и даже армейский экскаватор ЭОВ-4421 на шасси КрАЗ-255Б1А. Любопытно, что КАМАЗ и КрАЗ почти ровесники (1988 и 1987 г. в.), но КРАЗ куда больше, с полезным спецмеханизмом, пробегом всего в 7500 км, а стоит дешевле — 11 579 рублей.









Помимо большой новой партии старой техники, МВД по-прежнему предлагает купить Opel Astra в ассортименте, Lada Priora, ВАЗовскую классику и парочку Chrysler 300C. На лицо тенденция к избавлению почти от всей техники, произведенной не в Беларуси. Такими темпами скоро из иномарок у обычной милиции останутся только UAZ Patriot, а у ГАИ — последние, уже исчезающие, Skoda, дорогие Mercedes-Benz и BMW, да и те у СП «Стрела» служат в эскортах кортежей. Все остальные правоохранители, похоже, будут ездить на Geely разных моделей, а внутренние войска полностью пересадят на продукцию МАЗа.