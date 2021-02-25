ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусы подали с СК и прокуратуру 4644 жалобы о применении силы и спецсредств силовиками

25.02.2021 19:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Органы предварительного расследования Беларуси получили 4644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты.

Об этом говорится в информационной записке, которую получили представители ООН от белорусских властей, передает tut.by.

«Информационная записка правительства в связи с нашим докладом, которую мы получили 10 февраля, говорит о том, что «органы предварительного расследования получили 4644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты», - такие данные озвучила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с докладом по Беларуси.

«Однако там же говорится, что 1050 этих жалоб было отклонено. Также там не дается информация о том, в отношении скольких представителей сил безопасности были проведены расследования или выдвинуты обвинения в чрезмерном применении силы. По информации из других источников, мы пришли к выводу, что ни одна из жалоб не привела к открытию уголовного дела», - констатировала Бачелет.

Верховный комиссар подчеркнула, что ситуация в Беларуси только ухудшается: правительство по-прежнему разгоняет протесты. Также в ООН обеспокоены законодательными поправками, которые сейчас готовятся, для того чтобы обеспечить более суровые наказания за участие в мирных протестах

«Я встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников как в индивидуальном порядке, так и на организации. На прошлой неделе прошли обыски в Белорусской ассоциации журналистов и правозащитном центре «Весна» в связи с уголовными расследованиями массовых беспорядков», — сказала комиссар.

Бачелет призвала власти страны соблюдать «все правозащитные обязательства». Она заявила, что все задержанные за мирное осуществление своих прав должны быть освобождены.

Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, реагируя на выступление Бачелет, заявил, что в докладе нет ни слова об объективной картине массовости протестов.

«На 9,5 миллиона населения 20−30 тысяч подписчиков на самые раскрученные Youtube-каналы главных противников власти, и 100, максимум 200 человек протестующих на двухмиллионное население столицы», - соврал Амбразевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Органы предварительного расследования Беларуси получили 4644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель, пьяным сбивший насмерть 16-летнюю велосипедистку, получил максимальный срок (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by