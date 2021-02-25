Источник материала: Хартия'97

Российские и литовские таможенники конфисковали крупные партии белорусских сигарет 4 25.02.2021, 19:12

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Сигареты, конфискованные в России. Фото: customs.gov.ru

Водитель арестован.

Таможенные службы России и Литвы сообщили о задержании крупных партий контрабандных сигарет из Беларуси.

Более 20 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Беларуси обнаружили в мешках с декоративной щепой сотрудники Балтийской таможни. Санкт-петербургская фирма экспортировала в Германию 19,5 тонн товара «щепа древесная декоративная из хвойных пород древесины».

Во время осмотра контейнера были обнаружены нехарактерные затемнения. При вскрытии 40-футового контейнера таможенники обнаружили более 1000 бумажных коричневых мешков. Внутри упаковок находились черные полиэтиленовые пакеты с пачками сигарет «NZ» с акцизными марками Беларуси. Всего выявлено 20 тысяч пачек сигарет.



Конфискованные в Литве сигареты. Фото: lrmuitine.lt

Также контрабандные сигареты нашли в грузовике Iveco, которым управлял гражданин Беларуси прибывший на пограничный переход «Райгород» 18 февраля. Водитель заявил, что перевозил 22 тонны бетонных блоков из Беларуси в одну вильнюсскую компанию. Однако выяснилось, что блоки были просто имитацией груза. Из блоков образовались полые тайники, в которых находились тысячи пакетов контрабандных сигарет. В некоторых хранилищах вместо сигарет был залит бетон, чтобы замаскировать разницу в весе.

По предварительным оценкам, найдено не менее 100 000 пачек белорусских сигарет «Minsk Superslims» и «NZ Gold». Их стоимость с обязательными налогами составляет около € 355 тысяч. Водитель арестован на месяц.

Ранее сообщалось, что на польской границе задержали контрабанду из 1,8 млн пачек белорусских сигарет примерной стоимостью около $ 7,5 млн. Это самая крупная попытка контрабанды сигарет, сорванная на погранпереходах Польши.

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