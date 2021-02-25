Источник материала: Хартия'97

Путинский застой 4 Дмитрий Милин

25.02.2021, 19:03

Фото: AP

Никаких позитивных сценариев, не говоря уже об образе будущего, у властей РФ нет.

Похоже выборы в Госдуму пройдут в формате ФСБшной спец операции, борьбы за "суверенитет" (понимаемый, как право друзей Путина и "силовиков" безнаказанно разворовывать бюджет РФ), а также репрессий к любым не разрешенным властями действия - граждан от митингов до политической агитации.

А вот странный звонок с канала "Россия-1" Жириновскому по поводу переноса выборов в Госдуму раньше сентября - это зондирование общественного мнения на предмет "поломать все избирательные стратегии".

Хотя есть вариант, что власти сильно опасаются воздействия анонсированных санкций США и хотят провести выборы ДО наступления всем очевидных их последствий. Из-за чего на конец года запланирована "секретная" пенсионная реформа, которую готовит Минфин, и новации по контролю расходов простых граждан для выявления "теневых доходов" и доначисления по этому поводу налогов.

Никаких позитивных сценариев, не говоря уже об привлекательном образе будущего у стремительно становящейся тоталитарной и нищающей России у властей нет.

Именно с этим связан постоянный срок переноса обязательного по Конституции обращения президента к Федеральному собранию. Инсайдеры говорят, что ни одно послание столько раз не переписывалось, как это. Гаранту катастрофически нечего сказать. Он себя полностью исчерпал.

Остается только бюрократическая возня ради имитации бурной деятельности, надежды на рост цен на нефть и на невведение эмбарго на её поставки из России, на лживую пропаганду и на репрессии против любых инакомыслящих, выдаваемые за борьбу за "суверенитет".

По большому счету Россия за 30 лет сделала полный круг от брежневского "застоя", через реформы Горбачева и Гайдара, к новому путинскому "застою" и опять стоит перед теми же проблемами.

Дмитрий Милин, Facebook

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