Источник материала: Хартия'97

До +14°С ожидается в Беларуси в пятницу 2 25.02.2021, 18:54

фото: shutterstock

Будет облачно с прояснениями.

Порывистый ветер и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами по Витебской области - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет 6-12 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 14.

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