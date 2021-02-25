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Милиция задерживала одну из ключевых персон в белорусской экосистеме стартапов

25.02.2021 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская милиция похвасталась, что "обезвредила" девушку, которая сообщала "непроверенную" информацию и "слухи" блогеру Антону Мотолько.



Юлия Локоткова на фоне красно-зеленого флага​

Ее, как и других, заставили покаяться в "преступлениях" на фоне красно-зеленого флага. Эта девушка — Юлия Локоткова, одна из ключевых личностей в белорусской экосистеме стартапов, финансовый аналитик, СЕО стартапов PingFin, OpenBusiness, Graime.

Локотковой вынесли предупреждение. Ранее под свои проекты она привлекла сотни тысяч долларов инвестиций. Вряд ли после такого у нее остается желание связывать свои бизнесы с Беларусью.

Юлия Локоткова была в эфире Еврорадио. На видео — большая и интересная беседа с ней.
 
 
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Белорусская милиция похвасталась, что "обезвредила" девушку, которая сообщала "непроверенную" информацию и "слухи" блогеру Антону Мотолько.
 
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