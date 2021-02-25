Верховный комиссар ООН: в Беларуси кризис в сфере прав человека беспрецедентного масштаба

В Беларуси наблюдается кризис в сфере прав человека беспрецедентного масштаба. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека, бывший президент Чили Мишель Бачелет, представляя 25 февраля свой доклад по Беларуси на 46-й сессии ООН по правам человека.





По ее словам, доклад охватывает период с 1 мая по 20 декабря 2020 года и содержит свидетельства «серьезных нарушений прав человека». В документе рассматриваются события в ходе президентской избирательной кампании и ситуация, сложившаяся во время и после выборов.

«Нацелены были эти нарушения на ограничение права участвовать в политических делах, на ограничение права на свободу выражения мнения, мирных собраний и ассоциаций, — сказала Бачелет. — События, которые разворачивались до и после выборов, привели к правозащитному кризису беспрецедентного масштаба в этой стране. Также это обнажило хроническую модель систематических нарушений и безнаказанности».

«Повсеместные многочисленные нарушения, совершенные в контексте выборов, систематический отказ в основополагающих свободах, массовые произвольные аресты, задержания людей, которые организовывали или участвовали в крупных мирных протестах либо критиковали [власть] и выражали другое мнение, а также сотни сообщений о пытках, грубом обращении, запугиваниях, нападения на оппозиционных лидеров, журналистов, правозащитников и граждан в целом — все эти нарушения, совершенные в обстановке абсолютной безнаказанности, создают обстановку страха», — подчеркнула Бачелет.

«Информационная записка правительства в связи с нашим докладом, которую мы получили 10 февраля, говорит о том, что «органы предварительного расследования получили 4.644 жалобы в отношении применения физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты». Однако там же говорится, что 1.050 этих жалоб было отклонено, — отметила верховный комиссар. — Также там не дается информация о том, в отношении скольких представителей сил безопасности были проведены расследования или выдвинуты обвинения в чрезмерном применении силы. По информации из других источников мы пришли к выводу, что ни одна из жалоб не привела к открытию уголовного дела».

Бачелет подчеркнула, что ситуация в Беларуси только ухудшается. «Правительство по-прежнему разгоняет протесты. Также мы обеспокоены законодательными поправками, которые сейчас готовятся, для того чтобы обеспечить более суровые наказания за участие в мирных протестах, — сказала она. — Я встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников как в индивидуальном порядке, так и на организации. На прошлой неделе прошли обыски в Белорусской ассоциации журналистов и правозащитном центре «Весна» в связи с уголовными расследованиями массовых беспорядков».

Бачелет призвала власти страны соблюдать «все правозащитные обязательства». «Все задержанные за мирное осуществление своих прав должны быть освобождены, — сказала она. — Эффективное, заслуживающее доверия, тщательное расследование должно быть проведено по всем случаям серьезных нарушений прав человека, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Необходимо незамедлительно прекратить политику запугивания и нападок на гражданское общество и журналистов».

Верховный комиссар рекомендовала правительству инициировать пересмотр и реформу национальной правовой базы для решения системных проблем и предотвращения повторения нарушений прав человека, в том числе пересмотреть закон о массовых мероприятиях и закон о СМИ с целью их приведения к международным стандартам.