Цифра дня от ООН: сколько жалоб о применении силы и спецсредств силовиками получили власти Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Данные озвучила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с докладом по Беларуси, пишет TUT.BY .

— Информационная записка правительства в связи с нашим докладом, которую мы получили 10 февраля, говорит о том, что «органы предварительного расследования получили 4644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты», — заявила Бачелет. — Однако там же говорится, что 1050 этих жалоб было отклонено.

Также там не дается информация о том, в отношении скольких представителей сил безопасности были проведены расследования или выдвинуты обвинения в чрезмерном применении силы. По информации из других источников, мы пришли к выводу, что ни одна из жалоб не привела к открытию уголовного дела.

Верховный комиссар подчеркнула, что ситуация в Беларуси только ухудшается: правительство по-прежнему разгоняет протесты. Также в ООН обеспокоены законодательными поправками, которые сейчас готовятся, для того чтобы обеспечить более суровые наказания за участие в мирных протестах

— Я встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников как в индивидуальном порядке, так и на организации. На прошлой неделе прошли обыски в Белорусской ассоциации журналистов и правозащитном центре «Весна» в связи с уголовными расследованиями массовых беспорядков, — сказала комиссар.

Бачелет призвала власти страны соблюдать «все правозащитные обязательства». Она заявила, что все задержанные за мирное осуществление своих прав должны быть освобождены.

— Эффективное, заслуживающее доверия, тщательное расследование должно быть проведено по всем случаям серьезных нарушений прав человека, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Необходимо незамедлительно прекратить политику запугивания и нападок на гражданское общество и журналистов, — сказала представитель ООН.