Си Цзиньпин заявил о полной победе над абсолютной бедностью

Источник материала: ОНТ

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью, пишет ТАСС.

По словам главы государства, 98,99 млн сельских жителей смогли переступить через черту бедности. Из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. Для победы над проблемой страна потратила около $246 млрд за восемь лет.

Важными этапами стали не просто пособия малоимущим, а источники дохода на местах благодаря новой инфраструктуре. Также шагом на пути к преодолению бедности стало значительное улучшение транспортного сообщения в отдаленных районах. Также акцент был сделан на удовлетворении частных нужд населения, обеспечении их питьевой водой и увеличении подушевого дохода.

Си Цзиньпин отметил, что КНР на 10 лет раньше установленного 2030 года достиг цели ООН по искоренению бедности. При этом, по его словам, вклад страны в мировую борьбу с этим явлением составляет 70%.

Стоит отметить, что по китайским госстандартам, находящимися за чертой бедности считаются люди, чей заработок за год не превышает 2,3 тысячи юаней (около $340).

Фото: © РИА Новости / Ирина Овчинникова

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