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Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монпелье

25.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монпелье

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира во французском Монпелье.

Сегодня он в двух сетах обыграл представителя Словении Альяжа Бедене. В первом сете белорус сделал один брейк и выиграл – 6:4. Вторая партия затянулась, Герасимов выигрывал (6:5), но затем дело дошло до тай-брейка, где белорус был более успешен и одержал победу. В следующем круге Герасимов сыграет против победителя пары Алехандро Давидович-Фокина – Хубер Хуркач.

ФОТО: БЕЛТА

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Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира во французском Монпелье. Сегодня он в двух сетах обыграл представителя Словении Альяжа...
 
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