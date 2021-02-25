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Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монпелье
Источник материала: ОНТ
Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира во французском Монпелье.
Сегодня он в двух сетах обыграл представителя Словении Альяжа Бедене. В первом сете белорус сделал один брейк и выиграл – 6:4. Вторая партия затянулась, Герасимов выигрывал (6:5), но затем дело дошло до тай-брейка, где белорус был более успешен и одержал победу. В следующем круге Герасимов сыграет против победителя пары Алехандро Давидович-Фокина – Хубер Хуркач.
ФОТО: БЕЛТА
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Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира во французском Монпелье. Сегодня он в двух сетах обыграл представителя Словении Альяжа...
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