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Уборщица из Лондона случайно стала моделью Gucci

25.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборщица из Лондона случайно стала моделью Gucci

24-летняя жительница Лондона, работающая уборщицей, случайно стала моделью итальянского модного дома Gucci. Об этом сообщает издание Metro.

Как сообщает издание, директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон в 2019 году заметил на улице 24-летнюю афроамериканку Клару Луизу.

Кандидатуру одобрили для съемки в модном немецком журнале Picton. После этого девушке предложили контракт на участие в рекламе бренда Gucci.

Клара Луиза отметила, что новая карьера не повлияла на ее образ жизни. По ее словам, она до сих пор мечтает стать учителем и не пока не видит себя знаменитостью.  

Фото: instagram.com/claralco

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24-летняя жительница Лондона, работающая уборщицей, случайно стала моделью итальянского модного дома Gucci. Об этом сообщает издание Metro. Как сообщает издание,...
 
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