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Гродно получил статус молодежной столицы Беларуси
Источник материала: ОНТГродно получил статус молодежной столицы Беларуси" class="one-news__figure-img">
Гродно – молодёжная столица Беларуси. Город принял эстафету у Пинска. Сегодня республиканский праздник собрал тех, кто будет строить будущее страны.
Треть жителей области – молодёжь. Потому для Гродненщины актуально всё, что может помочь молодым людям развиваться. В первую очередь – новые рабочие места, инновационные проекты и совершенствование образования. У региона высокий туристический потенциал, развитая культурная и социальная жизнь. На протяжении года запланированы значимые молодёжные проекты.
Уделят внимание и патриотическому воспитанию. Сегодня Министерство образования подписало соглашение с Благотворительным фондом имени Алексея Талая. За время подготовки ко Всебелорусскому народному собранию популярным стал формат диалоговых площадок. Такие встречи на базе университетов станут традиционными.
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Гродно – молодёжная столица Беларуси. Город принял эстафету у Пинска. Сегодня республиканский праздник собрал тех, кто будет строить будущее страны. Треть жителей...
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