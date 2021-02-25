Источник материала: ОНТ

Гродно получил статус молодежной столицы Беларуси" class="one-news__figure-img">

Гродно – молодёжная столица Беларуси. Город принял эстафету у Пинска. Сегодня республиканский праздник собрал тех, кто будет строить будущее страны.

Треть жителей области – молодёжь. Потому для Гродненщины актуально всё, что может помочь молодым людям развиваться. В первую очередь – новые рабочие места, инновационные проекты и совершенствование образования. У региона высокий туристический потенциал, развитая культурная и социальная жизнь. На протяжении года запланированы значимые молодёжные проекты.

Уделят внимание и патриотическому воспитанию. Сегодня Министерство образования подписало соглашение с Благотворительным фондом имени Алексея Талая. За время подготовки ко Всебелорусскому народному собранию популярным стал формат диалоговых площадок. Такие встречи на базе университетов станут традиционными.

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