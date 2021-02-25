ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гродно получил статус молодежной столицы Беларуси

25.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гродно получил статус молодежной столицы БеларусиГродно получил статус молодежной столицы Беларуси" class="one-news__figure-img">

Гродно – молодёжная столица Беларуси. Город принял эстафету у Пинска. Сегодня республиканский праздник собрал тех, кто будет строить будущее страны.

Треть жителей области – молодёжь. Потому для Гродненщины актуально всё, что может помочь молодым людям развиваться. В первую очередь – новые рабочие места, инновационные проекты и совершенствование образования. У региона высокий туристический потенциал, развитая культурная и социальная жизнь. На протяжении года запланированы значимые молодёжные проекты.

Уделят внимание и патриотическому воспитанию. Сегодня Министерство образования подписало соглашение с Благотворительным фондом имени Алексея Талая. За время подготовки ко Всебелорусскому народному собранию популярным стал формат диалоговых площадок. Такие встречи на базе университетов станут традиционными. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродно – молодёжная столица Беларуси. Город принял эстафету у Пинска. Сегодня республиканский праздник собрал тех, кто будет строить будущее страны. Треть жителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
МНС напомнило: тем, кто в течение года продал две машины и более, нужно платить подоходный налог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by