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В Мозыре школьница стала жертвой сексуального насилия троих мужчин

25.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мозыре школьница стала жертвой сексуального насилия троих мужчин

В Мозыре 20 февраля несовершеннолетняя девочка стала жертвой сексуального насилия трех молодых парней. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.

Девочка из другого города приехала на встречу с друзьями в Мозырь. В компании сверстников оказались и незнакомые ей взрослые парни. Все вместе они отправились в магазин, а затем на квартиру для совместного распития спиртных напитков.

О случившемся школьница рассказала матери, которая и обратилась в милицию. Оперативники быстро выехали на место преступления и задержали двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря.

По факту возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней.

Сообщается, что один из фигурантов является безработным, а его подельники – таксист и рабочий предприятия. Ранее они все привлекались к административной ответственности по линии ГАИ.

Сейчас с девочкой работает психолог.


Фото и видео: МВД

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В Мозыре 20 февраля несовершеннолетняя девочка стала жертвой сексуального насилия трех молодых парней. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД. Девочка из...
 
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