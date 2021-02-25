|
В Мозыре школьница стала жертвой сексуального насилия троих мужчин
Источник материала: ОНТ
В Мозыре 20 февраля несовершеннолетняя девочка стала жертвой сексуального насилия трех молодых парней. Возбуждено уголовное дело,
Девочка из другого города приехала на встречу с друзьями в Мозырь. В компании сверстников оказались и незнакомые ей взрослые парни. Все вместе они отправились в магазин, а затем на квартиру для совместного распития спиртных напитков.
О случившемся школьница рассказала матери, которая и обратилась в милицию. Оперативники быстро выехали на место преступления и задержали двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря.
По факту возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней.
Сообщается, что один из фигурантов является безработным, а его подельники – таксист и рабочий предприятия. Ранее они все привлекались к административной ответственности по линии ГАИ.
Сейчас с девочкой работает психолог.
Фото и видео: МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре 20 февраля несовершеннолетняя девочка стала жертвой сексуального насилия трех молодых парней. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД. Девочка из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)