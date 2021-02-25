Клад с золотыми монетами эпохи Николая II нашли в центре Минска

Источник материала: ОНТ

В столичном сквере Марата Казея нашли дореволюционные сбережения. Золотые моменты времён Николая II, кольцо, цепочку и даже два зубных протеза. Есть предположение, что вещи были завёрнуты в ткань или кожу и спрятаны, как говорят в народе, «на чёрный день». За последние 10 лет – это самая крупная случайная находка в Минске.



Это место находится недалеко от Большого театра, и за день там проходят тысячи человек, что уж говорить о веке. Несколько дней здесь проводили плановые работы по строительству ливневой канализации, и, проходя мимо, блеск монеты в земле увидел сотрудник Купаловского музея, который работает неподалёку. Эта территория с богатой историей является историко-культурной ценностью, на место вызвали археологов. В отвале и траншее с помощью специальной техники удалось найти 24 золотые монеты и ещё несколько вещей, которые больше ста лет назад кто-то считал драгоценностями. Правда, специалисты говорят, что установить подлинную историю владельцев сбережений будет очень сложно.

Клад уже доставлен в Институт истории Национальной академии наук, сейчас им занимаются археологи. По монетам, которые спустя век сохранились как новые, видно, что они не были в обороте, а только хранились как драгоценность. Металл цепочки и кольца ещё будут изучать. Куда будет передана находка, станет известно после окончательного заключения специалистов.

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