Оттепель сохранится. Прогноз погоды на 26 февраля

Источник материала: ОНТ

После кратковременного похолодания в начале недели атлантическое тепло охватило всю Беларусь. Интенсивно тает снег. Средняя температура – до 9 градусов выше нормы. Завтра оттепель сохранится.

26 февраля погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать теплая, влажная воздушная масса с территории Западной Европы. Будет тепло, днём возможны дожди.

В пятницу ночью переменная облачность, без осадков. Днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Влажность до 90 процентов. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, по Витебской области временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

В 8 утра температура воздуха составит от +2°C по восточной половине до +5°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +4°C по Витебской области до +10°C по Брестской. К вечеру температура немного понизится – +2°C…+6°C.

В выходные погоду в Беларуси будет определять неустойчивая и более прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Ночью и утром – слабый туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, временами сильный порывистый, в воскресенье ветер утихнет. В субботу температура воздуха ночью составит -1°C…+4°C, днем от +1°C по северо-востоку до +8°Cпо юго-западу страны. В воскресенье ночью будет до +4°C, днем от 0°C до +7°C.

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