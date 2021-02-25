В ОДКБ будет введен единый стандарт вооружений

Источник материала: ОНТ

Единые стандарты обсуждали сегодня в ОДКБ. В странах-участницах Договора о коллективной безопасности унифицируют требования к вооружениям.

Это нужно для эффективного оснащения подразделений и формирования общих Коллективных сил. Они, к слову, будут оснащены самим современными образцами оружия и специальной техники. Всё это Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан смогут приобретать другу у друга по «внутренним» ценам. Речь идёт не о прибыльности поставок, а о мерах, которые сделают современные образцы вооружений более доступными для стран блока.





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