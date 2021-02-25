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Наталья Водянова избрана послом фонда ООН в области народонаселения
Источник материала: ОНТ
Супермодель Наталья Водянова начнёт борьбу со стигматизацией женского тела и здоровья в роли посла доброй воли ООН,
Основательница благотворительного фонда «Обнажённые сердца» стала послом доброй воли фонда ЮНФПА Организации Объединенных Наций. Наталья Водянова дополнила список знаменитостей-послов ЮНФПА, среди которых кронпринцесса Дании Мэри и актриса Эшли Джадд.
Одной из основных своих задач они видят борьбу со стигмой и табу в отношении женского здоровья, в частности с предвзятым отношением общества к менструации.
Три года назад Наталья Водянова создала платформу «Let's Talk», для которой записывала интервью со своими подругами, включая моделей Эмили Ратаковски, Даутцен Крез и Изабель Гулар. В беседах знаменитости обсуждали табу в отношении здоровья женщин.
Фото: instagram.com/natasupernova
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Супермодель Наталья Водянова начнёт борьбу со стигматизацией женского тела и здоровья в роли посла доброй воли ООН, рассказывает журнал Tatler. Основательница...
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