ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наталья Водянова избрана послом фонда ООН в области народонаселения

25.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Наталья Водянова избрана послом фонда ООН в области народонаселения

Супермодель Наталья Водянова начнёт борьбу со стигматизацией женского тела и здоровья в роли посла доброй воли ООН, рассказывает журнал Tatler.

Основательница благотворительного фонда «Обнажённые сердца» стала послом доброй воли фонда ЮНФПА Организации Объединенных Наций. Наталья Водянова дополнила список знаменитостей-послов ЮНФПА, среди которых кронпринцесса Дании Мэри и актриса Эшли Джадд.

Одной из основных своих задач они видят борьбу со стигмой и табу в отношении женского здоровья, в частности с предвзятым отношением общества к менструации.

Три года назад Наталья Водянова создала платформу «Let's Talk», для которой записывала интервью со своими подругами, включая моделей Эмили Ратаковски, Даутцен Крез и Изабель Гулар. В беседах знаменитости обсуждали табу в отношении здоровья женщин.

Фото: instagram.com/natasupernova

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супермодель Наталья Водянова начнёт борьбу со стигматизацией женского тела и здоровья в роли посла доброй воли ООН, рассказывает журнал Tatler. Основательница...
 
Новости дня
Новости разные
 
МНС напомнило: тем, кто в течение года продал две машины и более, нужно платить подоходный налог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by