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Экологи назвали новую угрозу для окружающей среды
Источник материала: ОНТ
Маски и перчатки стали одним из самых распространенных видов мусора во время пандемии. По численности они обогнали даже полиэтиленовые пакеты. Об этом заявили британские экологи, сообщает
По подсчетам экологов, в Великобритании еженедельно выбрасывается 102 млн масок. На свалке они будут разлагаться веками, но некоторые так и останутся лежать на земле.
Эксперт по пластику профессор Джейсон Халлетт считает, что в будущем для индивидуальной защиты стоит использовать биоразлагаемый материал. Единственным его недостатком является стоимость – он в два-три раза дороже обычного пластика.
Фото: bykvu.com
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Маски и перчатки стали одним из самых распространенных видов мусора во время пандемии. По численности они обогнали даже полиэтиленовые пакеты. Об этом заявили...
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