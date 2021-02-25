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Экологи назвали новую угрозу для окружающей среды

25.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экологи назвали новую угрозу для окружающей среды

Маски и перчатки стали одним из самых распространенных видов мусора во время пандемии. По численности они обогнали даже полиэтиленовые пакеты. Об этом заявили британские экологи, сообщает Euronews.

По подсчетам экологов, в Великобритании еженедельно выбрасывается 102 млн масок. На свалке они будут разлагаться веками, но некоторые так и останутся лежать на земле.

Эксперт по пластику профессор Джейсон Халлетт считает, что в будущем для индивидуальной защиты стоит использовать биоразлагаемый материал. Единственным его недостатком является стоимость – он в два-три раза дороже обычного пластика.

Фото: bykvu.com

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Маски и перчатки стали одним из самых распространенных видов мусора во время пандемии. По численности они обогнали даже полиэтиленовые пакеты. Об этом заявили...
 
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