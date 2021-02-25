Гороскоп на 26 февраля: у Близнецов – финансовые возможности, а Рыб ждут глобальные перемены

Источник материала: ОНТ

Звёзды не советуют Овнам заниматься утомительной работой. Во второй половине дня вас порадует общение с любимым человеком. Знаки внимания поднимут настроение.

Насыщенный день у Тельцов. Вам придётся часто импровизировать. Не делитесь ни с кем секретами. В конце дня вероятны хорошие новости. Порадует вечер в семейном кругу.

У Близнецов появится заманчивая возможность, связанная с финансами. Обстоятельства не позволят вам расслабиться. Постарайтесь ограничиться решением повседневных задач. Не торопите события.

Ракам лучше воздержаться от посещения многолюдных мест. Ваш жизненный потенциал сегодня невысокий. Не исключено ухудшение самочувствия.

Благоприятный день для Львов. Вы успешно реализуете долгосрочные планы. Деловые переговоры не разочаруют, а новое знакомство вселит уверенность.

Звёзды предлагают Девам сосредоточиться на решении одного вопроса. Старайтесь не допускать серьёзных ошибок. Опыт, полученный сегодня, ещё не раз вам пригодится.

Весы, позитивные тенденции у вас высокие, но избежать неприятных ситуаций не удастся. Возможны проблемы на работе. День хорошо подходит для общения с близкими, отдыха и учёбы.

Настроиться на позитивный лад звёзды рекомендуют Скорпионам. Не принимайте близко к сердцу мелкие неудачи. В ближайшие дни вы легко исправите многие ошибки.

Стрельцам вряд ли удастся избежать споров. День подходит для составления каких-то официальных документов и решения организационных вопросов.

Козерогам предстоит потратить жизненный потенциал дня на укрепление своего положения в коллективе. Приготовьте аргументы, которые помогут вам стать лидером.

Дел будет много у Водолеев. Вы отлично справитесь с каждым из них. Найдёте эффективные способы, проявите смекалку и интеллект. На нервной почве могут обостриться хронические заболевания.

Рыбы сегодня увлечены глобальными переменами. Вы не захотите тратить время на мелочи. Звёзды советуют вам отказаться от экспериментов с внешностью. Результат вряд ли окажется удачным.

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