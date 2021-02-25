Американка записала видео о том, почему важно мыть расческу. Ролик стал вирусным: оказалось, многие забывают

Источник материала: Tut.by

26-летняя Джессика Хейзман из США ведет блог об уборке дома. Ее недавнее видео, где девушка напоминает: не забывайте мыть щетку для волос — стало вирусным в TikTok и набрало больше 900 тысяч лайков, пишет The Sun . Во многом потому, что большинство об этом забывают.

«Чистили ли вы когда-либо свою расческу? Я не говорю о том, чтобы просто достать оттуда волосы: это мы все делаем время от времени. Но вообще-то вы должны мыть свою щетку для волос раз в две недели», — говорит девушка в видео.

Она показывает свои действия по шагам: сперва достать из расчески все волосы, затем набрать в раковину теплой воды и, добавив в воду моющие средства, вымочить в нем расчески. Девушка обращает внимание на то, как изменился цвет воды, хоть она не красит волосы и не использует много продуктов для укладки волос. После блогер ополоснула щетки для волос и оставила их сушиться.

Оказалось, что некоторым подписчикам Джессики и в голову не приходило чистить расческу. В комментариях они признавались, что не делали этого годами.