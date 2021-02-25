В Сети покажут концерт группы «РСП», участникам которой дали по 15 суток

Источник материала: Tut.by

Онлайн-концерт белорусской группы «РСП» («Разбітае сэрца пацана») покажут 27 февраля на YouTube-канале «Страна для жизни». Мероприятие пройдет в рамках фестиваля #АртыстыПерамогі​.



Фото: Катерина Москалёва

Каждую субботу на YouTube проходят онлайн-концерты из серии #АртыстыПерамогі​. В этот раз в Сети покажут выступление группы РСП, все участники которой 13 февраля были задержаны на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе и прямо сейчас отбывают наказание в жодинском изоляторе. После 15 суток ареста они выйдут на свободу только в это воскресенье: концерт, который покажут в субботу, в целях безопасности был записан заранее.

Увидеть выступление артистов можно 27 февраля, в 20.00, на YouTube-канале «Страна для жизни». Концерт бесплатный, но при желании можно поддержать музыкантов тут .

После выборов артисты из «РСП» не раз высказывались о происходящем в Беларуси и активно выступали на дворовых концертах. Участники коллектива Павел Городницкий и Денис Тарасенко стали героями документального фильма «Кураж» Алексея Полуяна, отобранного на кинофестиваль Берлинале. Недавно у него появился трейлер.

Когда: 27 февраля, 20.00

Где: тут

Сколько: бесплатно