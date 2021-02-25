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В Сети покажут концерт группы «РСП», участникам которой дали по 15 суток
Источник материала: Tut.by
Онлайн-концерт белорусской группы «РСП» («Разбітае сэрца пацана»)
Каждую субботу на YouTube проходят онлайн-концерты из серии #АртыстыПерамогі. В этот раз в Сети покажут выступление группы РСП, все участники которой 13 февраля
Увидеть выступление артистов можно 27 февраля, в 20.00, на YouTube-канале «Страна для жизни». Концерт бесплатный, но при желании можно поддержать музыкантов
После выборов артисты из «РСП» не раз высказывались о происходящем в Беларуси и активно
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Онлайн-концерт белорусской группы «РСП» («Разбітае сэрца пацана») покажут 27 февраля на YouTube-канале «Страна для жизни». Мероприятие пройдет в рамках фестиваля...
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