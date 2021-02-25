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Трое жителей Мозыря задержаны за сексуальное насилие над школьницей

25.02.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мозыре школьница стала жертвой сексуального насилия со стороны троих мужчин, сообщили в четверг в пресс-службе министерства внутренних дел.




Школьница 20 февраля приехала в Мозырь из другого города на встречу с друзьями. В компании кроме ее друзей оказались и незнакомые ей взрослые парни.

"Девочку довели до состояния алкогольного опьянения, и в конце концов она уснула. Когда очнулась, друзей в квартире не было: на кухне оставались трое мужчин. Они воспользовались ситуацией и совершили в отношении гостьи развратные действия, а затем отправили ее на такси домой", - рассказали в МВД.

О случившемся девочка рассказала матери, а та позвонила в милицию.

Оперативники приехали в злополучную квартиру и задержали причастных к преступлению: двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря. Один из фигурантов нигде не работает, его подельники – таксист и рабочий предприятия.


 
Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней. Потерпевшая девочка временно не посещает школу, с ней занимается психолог.
 
 
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В Мозыре школьница стала жертвой сексуального насилия со стороны троих мужчин, сообщили в четверг в пресс-службе министерства внутренних дел.
 
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