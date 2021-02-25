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Зеленский – Столтенбергу: Наша ближайшая цель – план действий по членству в НАТО

25.02.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы безопасности в Черном море.


Зеленский: Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что на данный момент основной целью страны является получение плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

По словам главы государства, Украина настроена на реформирование антикоррупционного сектора и внедрение актуальной судебной реформы.

"На сегодняшний день наиболее актуальным для Украины является вопрос перспективы получения плана действий по членству в НАТО. Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживаете нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель – ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это – прежде всего, укрепление нашего оборонного сектора", – подчеркнул Зеленский.

Столтенберг в свою очередь отметил, что принятие законопроекта о реформировании Службы безопасности Украины, который внесен на рассмотрение парламента, поможет ускорить движение по евроатлантическому пути.

Зеленский также заявил о важности взаимодействия Украины с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. По словам президента, Киев заинтересован в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Черном море.

Ранее сегодня Столтенберг заявил, что провел "хороший разговор" с Зеленским.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже давно согласовано, и союзникам по Альянсу надо принять лишь тактическое решение.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В опубликованном 22 февраля 2021 года интервью "Европейской правде" посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Украина провела недостаточно изменений для предоставления ей плана действий по членству в НАТО.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы безопасности в Черном море.
 
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