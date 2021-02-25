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Александр Ботвинник избран председателем Белорусской федерации бокса, прежний глава получил срок за дачу взятки

25.02.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым председателем Белорусской федерации бокса на отчетно-выборной конференции общественного объединения избран Александр Ботвинник.


Фото Getty Images

Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Александра Ботвинника, который будет руководить организацией следующие четыре года. Новый руководитель является первым заместителем генерального директора ОАО "БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

На протяжении прошлых лет внук одного из основателей отечественной школы бокса Владимира Ботвинника активно участвовал в работе Минского городского отделения БФБ и клуба любителей бокса имени Владимира Ботвинника в рамках работы Минской областной федерации любителей бокса.

Первым заместителем ОО БФБ избран Александр Пархомчик. Заместителями руководителя общественного объединения стали Всеволод Беляев и Александр Барауля. На должности генерального секретаря организации будет трудиться Светлана Наумчиксообщает БЕЛТА.
 
 
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Новым председателем Белорусской федерации бокса на отчетно-выборной конференции общественного объединения избран Александр Ботвинник.
 
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