Гомельчанку Анастасию Перевощикову, которой уже дали 75 суток ареста, снова судили









Гомельчанку Анастасию Перевощикову, которой уже дали 75 суток ареста, снова

сообщает «Флагшток». «Я взяла такси и помчалась туда, чтобы если хоть не на процесс попасть, то хотя бы для того, чтобы узнать результат и, главное, увидеть дочь. Не успела. Вахтер мне сказала, что „суд“ закончен и подсудимую отвели в милицию», — рассказывает мать Анастасии,«Флагшток».





Женщине не удалось узнать, на сколько осудили ее дочь и где она находится. В суде ей сообщили, что Анастасию не привозили на заседание, а в ИВС сказали, что девушку увезли в РОВД.





«Правоохранители настолько бояться огласки, так хотят скрыть свои нелицеприятные дела, что делают все, чтобы не пустить ни адвоката, ни родственников, ни других присутствующих на наш «открытый и справедливый суд», — считает Елена Перевощикова.





Мать Анастасии рассказала что получили от дочери три письма, одно на четвертинке листа, два других на половинках. Куда делись тетради и бумага А4, которую передавали — неизвестно.





Напомним, Анастасии Перевощикову уже осудили на 75 суток ареста. Первое заседание было из-за фотографии с БЧБ-флагом.





Адрес для писем Анастасии:





Анастасия Андреевна Перевощикова,

Изолятор временного содержания (ИВС), ул. Междугородняя, 26, Гомель (индекс 246144)







