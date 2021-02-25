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В частном доме в Бресте нашли мертвыми женщину и мужчину
Источник материала: Партизан
Тревогу забила мать погибшей: ей сообщили, что дочь не вышла на работу.
Женщина стала ей звонить - не дозвонилась и обратилась в милицию.
В БрТревогу забила мать женщины: днем 24 февраля ей позвонили, чтобы сообщить, что ее дочь в этот день не вышла на работу. Не дозвонившись до нее, мать обратилась в милицию,
Начались поиски, в ходе которых 48-летняя женщина и ее 45-летний знакомый были найдены мертвыми.
Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом от печи, находящейся в помещении.
По данному факту Брестским МОСК проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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Тревогу забила мать погибшей: ей сообщили, что дочь не вышла на работу.
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