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В частном доме в Бресте нашли мертвыми женщину и мужчину

25.02.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тревогу забила мать погибшей: ей сообщили, что дочь не вышла на работу.


Женщина стала ей звонить - не дозвонилась и обратилась в милицию.

В БрТревогу забила мать женщины: днем 24 февраля ей позвонили, чтобы сообщить, что ее дочь в этот день не вышла на работу. Не дозвонившись до нее, мать обратилась в милицию, сообщает Следственный комитет.

Начались поиски, в ходе которых 48-летняя женщина и ее 45-летний знакомый были найдены мертвыми.

Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом от печи, находящейся в помещении.

По данному факту Брестским МОСК проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
 
 
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Тревогу забила мать погибшей: ей сообщили, что дочь не вышла на работу.
 
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