В частном доме в Бресте нашли мертвыми женщину и мужчину





Женщина стала ей звонить - не дозвонилась и обратилась в милицию.





сообщает Следственный комитет. В БрТревогу забила мать женщины: днем 24 февраля ей позвонили, чтобы сообщить, что ее дочь в этот день не вышла на работу. Не дозвонившись до нее, мать обратилась в милицию,Следственный комитет.





Начались поиски, в ходе которых 48-летняя женщина и ее 45-летний знакомый были найдены мертвыми.





Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом от печи, находящейся в помещении.





По данному факту Брестским МОСК проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.



