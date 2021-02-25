Чистый убыток убыточных промпредприятий вырос в 2,4 раза

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилось с 280 до 286 (на 2,1%), их удельный вес — с 17,7 до 18,1%.



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При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий выросла в 2,4 раза до 2 млрд 164 млн рублей, на одну убыточную организацию — также в 2,4 раза до 7 млн 566,4 тыс. рублей.

Чистая прибыль всех организаций промышленности составила 3 млрд 144,9 млн рублей (на 43,7% меньше, чем в 2019 году), прибыль до налогообложения — 4 млрд 238 млн рублей (-39,8%).

Прибыль от реализации увеличилась на 16,1% до 11 млрд 543,9 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9,2 и 11,7% соответственно (за 2019 год — 8,2 и 10,3%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций в текущих ценах составила 125 млрд 875,9 млн рублей, или на 3,5% больше, чем в 2019 году.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 1,6% до 98 млрд 447,1 млн рублей.

Финансовое положение белорусских предприятий в 2021 году еще больше ухудшится. Такое мнение ранее высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. По его мнению, ухудшение будет идти на фоне искусственного стимулирования внутреннего и внешнего спроса, поддержки госпредприятий, когда «во главу угла поставлен вал, валочно-палочные индикаторы, а качественные индикаторы задвинуты на задворки и на них никто не обращает внимание».

«Мы видим рост убытков в разы, рост убыточных предприятий, сокращение чистой прибыли почти вдвое, притом что увеличился госдолг на четверть, существенно увеличилась кредиторская и дебиторская задолженность, ухудшается конкурентоспособность продукции, — отметил эксперт. — Это говорит, что ресурсы белорусской модели экономики находятся на искусственной вентиляции легких, подключили второе искусственное сердце, дали сильный анаболик. Но она все равно выходит в минус».

По мнению Романчука, чистая прибыль медленно, но продолжит сокращаться. «Могут быть созданы госкорпорации с новым балансом, и они с нуля смогут получать новые кредиты. Но не в коня корм. За пять лет увеличение абсолютных значений кредитования экономики и долгов перед банками в разы превышают рост чистой прибыли. Тут встанет вопрос, когда внешние и внутренние кредиторы спросят, когда вы вернете наши деньги, а не обещания. Лукашенко рассчитывает на Россию и Китай. Если они дадут деньги, год еще можно будет продержаться», — считает экономист.

Но все идет к тому, «чтобы включить печатный станок, который уже приводил страну к гиперинфляции и девальвации». «То есть появится необходимость переложить груз инвестиционных и бюджетных ошибок на плечи потребителей и налогоплательщиков», — сказал Романчук.

По его словам, в первом квартале финансовые показатели еще могут быть более или менее радужными из-за низкой прошлогодней базы. А по итогам года Романчук не видит «ни одного фактора, который позволил бы сказать, что предприятия встали на устойчивую траекторию роста выручки, улучшение финансовых показателей». «Медленно, но верно экономику будет засасывать в трясину долгов и неплатежей», — убежден эксперт.