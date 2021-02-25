МНС напомнило: тем, кто в течение года продал две машины и более, нужно платить подоходный налог

Источник материала: Onliner

Налоговый кодекс требует ежегодно представлять в налоговые органы декларацию по подоходному налогу. Срок подачи декларации — до 31 марта. В МНС пояснили, как быть тем, кто в течение года продал два легковых автомобиля и более.

Приведем несколько касающихся автомобилей цитат из речи Андрея Ковалевского, начальника главного управления налогообложения физлиц МНС РБ, которую публикует БЕЛТА:

— Если в течение года продано два и более легковых автомобилей, то со второго и последующих авто нужно уплачивать подоходный налог. Если продан грузовой автомобиль массой свыше 3,5 т или автобус с более чем 8 посадочными местами, то даже одна единица этого имущества облагается налогом.

— Если человек в течение года продал два авто, это не значит, что вся сумма с продажи второго облагается подоходным налогом. В данном случае учитываются затраты, связанные с покупкой автомобиля. Приведу пример. Человек в начале 2020 года продал автомобиль и купил новый за 10 тысяч рублей. Он поездил, ему не понравилось, он продал. То есть у него в течение года произошло две продажи, и со второй он должен заплатить налог. Например, он продал второе авто за 11 тысяч. Соответственно, налог он будет уплачивать только с разницы — с 1 тысячи. А если человек продал машину дешевле, чем приобрел, то налога у него вообще не будет, поскольку расходы превышают доходы. Но декларацию представить необходимо.

— Расходы на ТС необходимо подтвердить документально: принести договор на покупку, платежные документы. Если у человека документы не сохранились, то в налоговом органе могут быть сведения, представленные госорганами, о размере расходов. Например, человек приобрел автомобиль, поставил его на учет в ГАИ, представил туда документы, и сотрудники ГАИ внесли сведения, что машина была куплена за 10 тысяч. Потом человек договор потерял. Он обращается в налоговый орган, там смотрят базу данных ГАИ и даже при отсутствии документов эти расходы человеку учитывают. В самом крайнем случае, если нет документов и налоговый орган не может никак официально получить эти сведения, тогда налоговое законодательство предусматривает вычет — 20% не облагать налогом.

— Человек мог купить имущество 10 лет назад за совсем другие деньги, а продает сегодня. Поэтому Налоговый кодекс предусматривает механизм осовременивания затрат на недвижимость и транспорт. Расходы гражданина пересчитываются в доллары США по курсу Нацбанка на дату расходования, а потом восстанавливаются обратно в белорусские рубли на дату продажи. Приведу пример. В 2008 году человек купил автомобиль за Br22 млн, а в нынешних деньгах это всего лишь Br2,2 тыс. Сегодня он его продает за Br26 тыс. В 2008 году Br22 млн было равно $10 тыс. Теперь мы опять переводим доллары в белорусские рубли по курсу на дату продажи. Возьмем усредненный — Br2,6 за $1. В результате получаем Br26 тыс. С учетом осовременивания затрат получается, что человек может вообще не уплачивать налог.

— Есть три основных способа подачи налоговой декларации: лично путем посещения налогового органа, по почте и в электронном виде. При последнем человеку необходимо однократно обратиться в любой налоговый орган с паспортом, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете плательщика, получить учетную запись и пароль.

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