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Минское «Динамо» играет в гостях с рижскими одноклубниками. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
С своем предпоследнем матче регулярного сезона минское «Динамо» сыграет в гостях против рижских одноклубников.
Минчане уже решили главную задачу сезона (выход в плей-офф), а рижане не смогут подняться даже на предпоследнее места Запада, потому турнирной интриги в матче почти нет, но при этом сопротивление белорусского и латвийского «Динамо» всегда одно из самых принципиальных в КХЛ.
«Динамо» (Рига): Ворис; Зиле — Скарлетт, Индрашис — Грачев — Паршин; Мамчицс — Сунд, Роб. Букартс — Джериньш — Столяров; Ошениекс — Туманов, Дарзиньш (к) — Шваненбергс — Дзиеркалс; Елисеев — Берзиньш — Зырянов; Рих. Букартс, Скворцов.
«Динамо» (Минск): Колосов; Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Когалев; Альмквист — Знахаренко, Клинкхаммер (к) — Протас — Козун; Шинкевич — Соловьев, Мосалев — Горбунов — Паре; Воронин — Усов — Варфоломеев: Демков, Павлович.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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С своем предпоследнем матче регулярного сезона минское «Динамо» сыграет в гостях против рижских одноклубников.
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