Источник материала: Хартия'97

Чистый убыток убыточных промпредприятий Беларуси вырос в 2,4 раза 25.02.2021, 20:37

Луканомику засасывает в трясину долгов и неплатежей.

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилось с 280 до 286 (на 2,1%), их удельный вес — с 17,7 до 18,1%, передает naviny.online .

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий выросла в 2,4 раза до 2 млрд 164 млн рублей, на одну убыточную организацию — также в 2,4 раза до 7 млн 566,4 тыс. рублей.

Чистая прибыль всех организаций промышленности составила 3 млрд 144,9 млн рублей (на 43,7% меньше, чем в 2019 году), прибыль до налогообложения — 4 млрд 238 млн рублей (-39,8%).

Прибыль от реализации увеличилась на 16,1% до 11 млрд 543,9 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9,2 и 11,7% соответственно (за 2019 год — 8,2 и 10,3%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций в текущих ценах составила 125 млрд 875,9 млн рублей, или на 3,5% больше, чем в 2019 году.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 1,6% до 98 млрд 447,1 млн рублей.

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