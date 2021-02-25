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Леонид Вайсфельд: Веселит, что в минском «Динамо» половина иностранцев

25.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Леонид Вайсфельд: Веселит, что в минском «Динамо» половина иностранцев

  • 25.02.2021, 20:30
Леонид Вайсфельд: Веселит, что в минском «Динамо» половина иностранцев
Леонид Вайсфельд

Хоккейный функционер объяснил неплохое выступление «зубров» в текущем сезоне.

Известный хоккейный функционер и эксперт "Матч ТВ" Леонид Вайсфельд выразил недоумение тем фактом, что состав минского "Динамо" практически наполовину состоит из легионеров, чем именно и объясняется неплохое выступление "зубров" в текущем сезоне.

- Что касается минского "Динамо", то у клуба в составе качественные легионеры. Плюс хороший возраст у ребят, которые делали результат в первой половине чемпионата. Возьмите того же Егора Шаранговича, который улетел выступать за «Нью-Джерси». В контексте минского "Динамо" отмечу один момент, который меня очень веселит. Помните, когда в клуб хотели назначить Александра Андриевского? Тогда минчане не смогли договориться с тренером, так как заявили, что в команде не будет иностранцев. А теперь при Крэйге Вудкрофте их половина команды. Состав у минского "Динамо" укомплектованный.

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Хоккейный функционер объяснил неплохое выступление «зубров» в текущем сезоне.
 
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