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ЕС продлил санкции в отношении режима Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
ЕС продлил санкции в отношении режима Лукашенко
Санкции продлены до 28 февраля 2022 года.
Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении режима Лукашенко до 28 февраля 2022 года, говорится в заявлении на официальном
«Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», - отмечается в заявлении.
«Санкции ЕС также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его», - говорится там.
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Санкции продлены до 28 февраля 2022 года.
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