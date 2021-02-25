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ЕС продлил санкции в отношении режима Лукашенко

25.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ЕС продлил санкции в отношении режима Лукашенко

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  • 25.02.2021, 20:16
ЕС продлил санкции в отношении режима Лукашенко

Санкции продлены до 28 февраля 2022 года.

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении режима Лукашенко до 28 февраля 2022 года, говорится в заявлении на официальном сайте организации в четверг.

«Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», - отмечается в заявлении.

«Санкции ЕС также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его», - говорится там.

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Санкции продлены до 28 февраля 2022 года.
 
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