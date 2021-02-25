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Маркарова стала новым послом Украины в США

25.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Маркарова стала новым послом Украины в США

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  • 25.02.2021, 20:11
Маркарова стала новым послом Украины в США
фото: Минфин Украины

Президент Украины уже поставил задачу новому послу.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в США. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийной поддержку Украины.

Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования ситуации на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыму.

Отдельное внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту "Северный поток – 2".

Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине плана действий по членству в Альянсе, считает президент.

Также, по словам главы государства, среди основных задач нового посла Украины в США – способствовать продолжению поддержки со стороны Соединенных Штатов внутренней трансформации Украины для улучшения благосостояния украинских граждан.

Маркарова получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США). В конце 1990-х – начале 2000-х она работала в инвестиционных компаниях в США, затем возглавляла инвестиционные компании в Украине.

В 2015 году Маркарова стала заместителем министра финансов Украины, а в 2018-м – возглавила министерство. Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. В марте 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука, после чего Маркарова вернулась в бизнес.

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