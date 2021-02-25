Источник материала: Хартия'97

77-метровая яхта врезалась в причал в Карибском море 3 25.02.2021, 20:03

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Под удар судна попали еще и несколько лодок.

77-метровая и очень дорогая яхта с отдыхающими врезалась в причал в порту Сен-Мартена в Карибском море. Под удар судна попали еще и несколько лодок, а все из-за сбоя в бортовом компьютере и, как следствие, потери рулевого управления, передает tut.by .

К счастью, о пострадавших не сообщается. Как и о размере ущерба, но есть повод думать, что цифры будут большими.

Видео: t.me/MRZLKVK .

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