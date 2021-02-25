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ЕС продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года
Источник материала: Партизан
Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года, говорится в заявлении на официальном сайте организации в четверг.
"Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов", - отмечается в заявлении.
"Санкции ЕС также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", - говорится там.
В Совете ЕС заявили,
Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси в октябре 2020 года, после выборов президента и последовавших после оглашения их официальных результатов протестов. Позже санкции были расширены. В настоящее время ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для 88 человек, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, а также замораживание активов 7 организаций.
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
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Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года, говорится в заявлении на официальном сайте организации в четверг.
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