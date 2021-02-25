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Полностью изношена половина тракторного парка Витебщны — замены требуют 3 тысячи тракторов

25.02.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более половины из имеющихся в хозяйствах Витебской области 6 тысяч тракторов уже полностью выработали свой ресурс, заявил губернатор Николай Шерстнев.



Старые тракторы. Фото pixabay.com

По мнению чиновника, без полного обновления парка сельскохозяйственной техники проведение полевых работ в оптимальные агротехнические сроки в регионе невозможно. Такие выводы господин Шерстнев озвучил сегодня на заседании облисполкома с участием членов правительства, пишет ННВ.

По информации губернатора, поддержание в работоспособном состоянии полностью изношенной техники требует больших вложений денежных средств. Кроме того это приводит к несвоевременному выполнению сельскохозяйственных работ, наслоению их друг на друга: посевной на заготовку кормов, заготовку кормов на уборочную.

— Ситуация с каждым годом ухудшается, следовательно, нужно находить решения по обеспечению области сельскохозяйственной техникой, — обрисовал членам правительства проблему Николай Шерстнёв.

Напомним, что в конце прошлого года с большой помпой в Витебскую область с МТЗ перегнали 240 новых тракторов, всего собирались поставить 354 единицы. Как видим, это количество техники покрывает всего лишь около 12% от потребности в обновлении тракторного парка региона, даже если они не были учтены в статистике губернатора.

Отметим, что за время губернаторства Шерстнева регион стал лидером в Беларуси по закупкам российских тракторов «Кировец». Так, как сообщалось в начале 2018 года, Витебская область закупила за три года 70 машин Петербургского тракторного завода, тогда как остальные регионы Беларуси за это же время — 74.
 
 
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Более половины из имеющихся в хозяйствах Витебской области 6 тысяч тракторов уже полностью выработали свой ресурс, заявил губернатор Николай Шерстнев.
 
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