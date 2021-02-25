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Айтишникам по-новому посчитали зарплату. Средняя в долларах меньше, чем год назад

25.02.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средняя зарплата в Беларуси в январе (до вычета налогов) составила почти 1,3 тысячи рублей, следует из данных официальной статистики. Это почти в 4,5 раза меньше зарплаты в ИТ. В рублях в прошлом месяце айтишники получили больше, чем год назад.



Однако в валюте средняя зарплата упала отноносительно января 2020 года из-за роста курса доллара. Также на зарплатах айтишников сказался рост подоходного налога. 

По данным Белстата, в прошлом месяце айтишники получили 5 742,2 рубля. Относительно декабря прошлого года зарплата ожидаемо упала (обычно в конце года сотрудникам выплачиваются премии). Но по сравнению с январем 2020 года средняя зарплата в ИТ выросла на 20,5%.

Среди топ-10 самых высокооплачиваемых видов деятельности ИТ на третьем месте по росту зарплаты. Больше, чем у айтишников средняя зарплата выросла только у специалистов грузового воздушного транспорта (+122%) и работников, занятых в химической промышленности (+25%).

В валюте средняя зарплата айтишников в январе составила 2 237 долларов. Это на 1,0% или на 12 долларов меньше, чем в январе 2020 года. Большинство ИТ-компаний выплачивает зарплату в привязке к валютному курсу, но сам курс, с учетом которого начисляется зарплата, отличается. К слову, в январе этого года по сравнению с январем 2020 года курс доллара вырос относительно белорусского рубля на 21%.

Ещё один фактор, который повлиял на зарплаты айтишников, — это выросший с начала года подоходный налог. Январские зарплаты сотрудники ИТ-компаний из ПВТ получили с учётом ставки подоходго налога в 13%, а не 9%, как раньше.  При этом не все компании согласились компенсировать своим сотрудникам рост налоговой нагрузки. 

Впрочем, если вынести за скобки декабрь с новогодними премиями и бонусами, то январская средняя зарплата айтишников и в долларах, и в рублях даже выросла относительно предыдущих шести месяцев (июнь–ноябрь 2020 года). Это может свидетельствовать о том, что часть ИТ-компаний все же полностью или частично компенсировали сотрудникам рост налогов. 
 
 
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Средняя зарплата в Беларуси в январе (до вычета налогов) составила почти 1,3 тысячи рублей, следует из данных официальной статистики. Это почти в 4,5 раза меньше...
 
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