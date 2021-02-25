Постпред Беларуси при ООН в Женеве Амбразевич: в Минске протестовало максимум 200 человек

«Рассмотрение страновых сюжетов в Совете ООН по правам человека без согласия законных правительств составляет грубое нарушение принципа невмешательства во внутренние дела», — заявил постоянный представитель Беларуси при ООН в Женеве Юрий Амбразевич 25 февраля во время рассмотрения в СПЧ доклада о ситуации в стране.





Доклад был подготовлен верховным комиссаром ООН по правам человека, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет. В нем говорится, что в Беларуси наблюдается кризис в сфере прав человека беспрецедентного масштаба. В докладе также содержатся рекомендации правительству по мерам, которые необходимы для улучшения ситуации, пишет БелаПАН.

«Наша делегация ознакомилась с документом. Вынуждены констатировать, что доклад отражает весьма субъективный и упрощенный взгляд на события в нашей стране, — сказал Амбразевич. — В части претензий к правительству доклад не содержит ничего, что не было бы озвучено в стенах СПЧ ранее и на что белорусская делегация не отреагировала бы должным образом. Рекомендации правительству оторваны от реальных вызовов в области государственной политики и управления, стоящих перед белорусским обществом, основаны на идеальных кабинетных теориях, применимых разве что в стерильном мире».

По его словам, в отношении каждого соавтора резолюции СПЧ 45/1, на основании которой Бачелет готовила свой доклад, можно написать подобный набор рекомендаций. «Какова ценность, например, рекомендации Беларуси выпустить постоянное приглашение для всех спецпроцедур СПЧ на фоне того, что Чехия, будучи членом совета, не приняла ни одного такого контролера на протяжении последнего 21 года. Литва, которая претендует на членство в СПЧ, за всю историю приняла только один визит, а Люксембург никогда и ни одного, — отметил постпред. — Для сведения: в отношении 20 стран ЕС, каждая из которых претендует на обладание конечной истиной в отношении реализации прав человека в других странах, в ходе третьего цикла Универсального периодического обзора только в течение прошлого года в сумме озвучено 4.500 рекомендаций».

Амбразевич заявил, что представленный доклад «не содержит важной информации по целому ряду вопросов, которые оказывали и оказывают влияние на политические императивы, определяющие действия правительства».

«Отмечу ряд таких факторов, анализ которых остался за рамками доклада. Это — неконституционный и противозаконный характер уличных протестов и произвольное создание самоназначенными активистами различных институций по передаче власти. Это — многочисленные свидетельства инициативных насильственных действий протестующих в отношении представителей органов охраны порядка. Это — внешнее вмешательство в избирательную кампанию и последовавшие протестные события путем работы с протестной аудиторией посредством администрирования расположенных за рубежом каналов соцсетей и мессенджеров, тактического манипулирования таким способом одурманенными протестной эйфорией толпами молодежи, поддержание связи между протестующими, поддержание протестной мотивации через распространение заведомо ложной информации с обвинениями властей в насилии и в других дискредитирующих действиях, а также прямого финансирования участников протеста», — сказал постпред.

«Это — противозаконное присвоение отдельными личностями и интернет-ресурсами статуса журналистов и средств массовой информации в целях последующих действий по координации протестных акций, — продолжил он. — Это — поступление угроз в адрес государственных служащих и иных гражданских лиц, поддерживающих власть. Реализация таких угроз путем повреждения имущества и применения насилия. Это — нарушающие международное право действия Европейского союза по введению санкций против физических и юридических лиц в Беларуси. Это — укрывательство властями Польши, Литвы, Латвии в нарушение их международных обязательств белорусских граждан, объявленных Республикой Беларусь в международный розыск в связи с подозрениями в совершении ими уголовных преступлений, связанных с намерениями насильственного свержения власти».

Кроме того, заявил Амбразевич, в докладе «нет ни слова об объективной картине массовости протестов». «На 9,5 млн населения это 20—30 тысяч подписчиков на самые раскрученные YouTube-каналы главных противников власти и 100, максимум 200 человек, протестующих на двухмиллионное население столицы», — сказал он.

«Анализ всех этих вопросов критически важен для объективного понимания произошедших в Беларуси событий, — считает Амбразевич. — Соответствующая информация, направленная правительством Беларуси в адрес УВКПЧ в декабре 2020 года, в представленный доклад не вошла. Мы предприняли шаги, чтобы эта позиция была опубликована в качестве отдельного документа текущей сессии. Несмотря на то что представленный доклад в текущих обстоятельствах не рассматривается правительством Беларуси как заслуживающий внимания, мы подтверждаем нашу готовность к международному сотрудничеству по тематике прав человека на принципах равенства сторон и невмешательства во внутренние дела».