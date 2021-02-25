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ЕС продлил санкции в отношении представителей власти и бизнеса Беларуси

25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня Совет Евросоюза постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов.

Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его, отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

После фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последовавшей за ними волны демонстраций, которые были жестоко подавлены властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, тем самым сигнализируя ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима должна быть платной.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для перечисленных лиц — в настоящее время 88 человек, включая Александра Лукашенко — и замораживание активов, применимое к семи организациям. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

 
 
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