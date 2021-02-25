Екатерина Снытина прокомментировала слова Рыженкова о возможном непродлении контракта с Минспорта

Источник материала: Tut.by

Сегодня председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков рассказал о том, почему с капитаном женской сборной Екатериной Снытиной может быть не продлен контракт. По его словам, дело касается лишь одного пункта документа, который не хочет принимать спортсменка. И вот Снытина в своем Instagram прокомментировала этот момент.

Она рассказала, что речь идет о пункте 2.25 — «не допускать публикаций и выступлений в средствах массовой информации без согласования с нанимателем».



Фото: fiba.com

«Да, я подтверждаю, что мне прислали новый контракт, так как наше предыдущее соглашение заканчивается 31 марта 2021 года

Я с ним ознакомилась, подписала на каждой странице, отослала обратно, но пункт 2.25 зачеркнула с ремаркой „не согласна с этим пунктом“, так как считаю, что имею право на свободу высказывания и общения со всеми СМИ на любые вопросы.

Это было сделано в понедельник 22 февраля 2021 года.

На сегодняшний день, 25 февраля, официального ответа от нанимателя я не получила, ни подписанного договора, ни акта об увольнении, поэтому я отослала еще одно письмо с просьбой детального пояснения именно этого пункта», — написала Екатерина Снытина.

Добавим, что капитан женской национальной сборной по баскетболу активно выражает свою гражданскую позицию после выборов, в том числе в интервью различным СМИ.