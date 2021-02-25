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Екатерина Снытина прокомментировала слова Рыженкова о возможном непродлении контракта с Минспорта
Источник материала: Tut.by
Сегодня председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков
Она рассказала, что речь идет о пункте 2.25 — «не допускать публикаций и выступлений в средствах массовой информации без согласования с нанимателем».
«Да, я подтверждаю, что мне прислали новый контракт, так как наше предыдущее соглашение заканчивается 31 марта 2021 года
Я с ним ознакомилась, подписала на каждой странице, отослала обратно, но пункт 2.25 зачеркнула с ремаркой „не согласна с этим пунктом“, так как считаю, что имею право на свободу высказывания и общения со всеми СМИ на любые вопросы.
Это было сделано в понедельник 22 февраля 2021 года.
На сегодняшний день, 25 февраля, официального ответа от нанимателя я не получила, ни подписанного договора, ни акта об увольнении, поэтому я отослала еще одно письмо с просьбой детального пояснения именно этого пункта», — написала Екатерина Снытина.
Добавим, что капитан женской национальной сборной по баскетболу активно выражает свою гражданскую позицию после выборов, в том числе в интервью различным СМИ.
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Она не согласна с пунктом 2.25.
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