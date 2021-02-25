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Каменная Горка вышла на вечерний протест
Источник материала: Хартия'97
Каменная Горка вышла на вечерний протест
Минчане напомнили режиму о трибунале.
Каменная Горка вышла на вечерний протест
Минчане напомнили режиму о трибунале.
«На скамье подсудимых должны сидеть виновные лица, а не вольный народ!» - передают минчане.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Минчане напомнили режиму о трибунале.
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